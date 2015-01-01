Украинский художник раскрыл, где притаилась смерть "Российской империи"

Россия обречена на развал, считает Поярков.

Сергей Поярков УНИАН

Украинский художник и активистзаявил, что смерть, как и, притаилась внутри страны.

Об этом он рассказал в эфире Обозревателя, комментируя признание московским судом событий на Майдане "госпереворотом".

В то же время аналитик считает, что Россия обречена на развал.

"Чтобы обманывать собственных граждан, РФ придумывает внешние проблемы", — отметил собеседник журналистов.

По его словам, "сколько бы Россия не игралась во внешние проблемы, сколько бы они не бомбили Алеппо, не расшатывали ситуацию в Украине, смерть "Российской империи", как и Советского Союза, притаилась внутри страны, проблемы России — … сами россияне".

Ранее известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский заявил, что огромная часть России живет в архаической (устарелой — ред.) системе ценностей, в стране "язычество переплетено с коммунизмом, а коммунизм — с православием".