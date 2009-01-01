Украинский мистический триллер "Egregor" получит 22 млн грн. от Госкино

Режиссером ленты является Любомир Левицкий, который вместе с Сергеем Касторных написал сценарий.

по вопросам кино уже заключило контракт с компанией "Солар Медиа Интертейнмент".

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Украинский полнометражный художественный фильм "Egregor" стал одним из победителей 9-го конкурсного отбора Госкино.

Режиссером ленты является Любомир Левицкий, который вместе с Сергеем Касторных написал сценарий. Продюсер фильма — Сергей Лавренюк. Приключенческий триллер с элементами мистики, общая стоимость которого составляет 66 млн 268,7 тыс.грн., будет сниматься в нескольких странах: в Украине (в Киеве и Львове), Франции и Германии. Производство фильма завершится зимой 2018 года. В основу сценария легла история о том, как два ордена на протяжении сотни лет борются за возможность управлять сознанием человечества. Один из главных героев - Виктор Грабовски, — является отцом ребенка, которого ордена избрали для материализации самого мощного в мире эгрегора. Мужчине придется преодолеть множество препятствий, чтобы найти похищенного сына Идея триллера "Egregor" у Любомира Левицкого появилась после ознакомления с исследованием "эффекта сотой обезьяны". В середине 1970-х годов Лоуренс Блэр и Лаэл Уотсон провели эксперимент, который доказывал паранормально быстрое распространение информации обществу от группы, которая набрала критическую массу — сто человек.

Напомним, Госкино выделило деньги на производство фильма "Киборги".