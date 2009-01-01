Украинский мультфильм "Мавка. Лісова пісня" сравнили с успехами Disney на Cartoon Movie

Проект был настолько успешен на форуме, что сейчас активно обсуждается его дальнейшая промоция перед официальным запуском.
Об этом пишет elle.ua.
Работу "Мавка. Лісова пісня" представил продакшн Film.Ua. Для продюсера Егора Олесова было важно показать культурную составляющую Украины в этом проекте, поэтому в основу сюжета легло знаменитое литературное произведение Леси Украинки.
Проект был настолько успешен на форуме, что сейчас активно обсуждается его дальнейшая промоция перед официальным запуском в 2019 году. Влиятельный журнал Animation Magazine внес украинский мультик в список самых интересных премьер фестиваля наряду с новинками Disney.
Напомни, Петр Порошенко рассказал об успехе украинского мультфильма в мире.