Украинский мультфильм "Мавка. Лісова пісня" сравнили с успехами Disney на Cartoon Movie

Проект был настолько успешен на форуме, что сейчас активно обсуждается его дальнейшая промоция перед официальным запуском.

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Украинский мультфильм о Мавке стал одним из главных событий на анимационном форуме Cartoon Movie в Бордо (Франция), который считается одним из самых влиятельных событий в мультипликационной индустрии.

Об этом пишет elle.ua.

Работу "Мавка. Лісова пісня" представил продакшн Film.Ua. Для продюсера Егора Олесова было важно показать культурную составляющую Украины в этом проекте, поэтому в основу сюжета легло знаменитое литературное произведение Леси Украинки.

Проект был настолько успешен на форуме, что сейчас активно обсуждается его дальнейшая промоция перед официальным запуском в 2019 году. Влиятельный журнал Animation Magazine внес украинский мультик в список самых интересных премьер фестиваля наряду с новинками Disney.

Напомни, Петр Порошенко рассказал об успехе украинского мультфильма в мире.