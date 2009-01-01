Украинский пианист-виртуоз покорил Yamaha и записывает контент для дисклавира

Музыку Евгения Хмары теперь можно будет услышать на оригинальных инструментах корпорации.
Инструмент содержит более 500 предварительно записанных произведений, исполненных лучшими пианистами мира. Скоро владельцы дисклавиров Yamaha смогут насладиться и вдохновенной игрой украинского композитора.
Среди тех, кто записывал музыку для дисклавира — много мировых звезд: Элтон Джон, Гарри Куллюм, Сара Маклафлин и другие.
Ранее "Главред" сообщал, что украинский пианист-виртуоз стал вровень с Элтоном Джоном и Стиви Уандером.