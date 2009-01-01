Украинский пианист-виртуоз покорил Yamaha и записывает контент для дисклавира

Музыку Евгения Хмары теперь можно будет услышать на оригинальных инструментах корпорации.

Евгений Хмара Пресс-служба

Популярный украинский композитор и пианист-виртуозполучил от корпорации Yamaha приглашение принять участие в формировании музыкального контента для дисклавира.

Инструмент содержит более 500 предварительно записанных произведений, исполненных лучшими пианистами мира. Скоро владельцы дисклавиров Yamaha смогут насладиться и вдохновенной игрой украинского композитора.

Среди тех, кто записывал музыку для дисклавира — много мировых звезд: Элтон Джон, Гарри Куллюм, Сара Маклафлин и другие.

Ранее "Главред" сообщал, что украинский пианист-виртуоз стал вровень с Элтоном Джоном и Стиви Уандером.