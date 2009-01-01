Украшения Джамалы и книги Карпы. Где можно купить вещи украинских и мировых музыкантов

Все полученные средства будут переданы в благотворительный фонд "Таблеточки" и Гостомельский приют для животных.
"Речі музикантів" — инициатива, с помощью которой за несколько лет была собрана коллекция вещей известных музыкантов для помощи нуждающимся. Палочки барабанщика Dead by April и перкуссиониста Ill Nino, медиатор басиста Matisyahu, пластик с барабанов группы "Бумбокс", украшения от Джамалы, книги Ирэны Карпы и т.д. — всего 100 эксклюзивных вещей музыкантов, которые пойдут на продажу. Все полученные средства будут переданы в благотворительный фонд "Таблеточки" и Гостомельский приют для животных.
"Идея помогать, собрав вещи от музыкантов, появилась в 2014-м. Тогда мы начали с "Киев-маркетов". Собрали вещи друзей-музыкантов и продавали, а все средства от реализации шли на помощь опекаемому волонтерами батальону в зоне АТО. В то же лето провели распродажу ради Жени Мантулина — барабанщика известной метал-группы, сломавшего позвоночник. Параллельно наши стенды появлялись на: The New Old барахолках, Кураж базаре и на страницах Liroom. Сейчас мы запускаем акцию в магазине "Ласка", чтобы больше сфокусироваться на помощи детям", — говорит автор идеи "Речі музикантів" Анастасия Волокита.
Почему присоединились к инициативе, рассказали и сами музыканты:
"Помогать другим людям заложено генетически в природе человека разумного. Именно благодаря взаимной поддержке мы построили современную цивилизацию. Помогать детям — ещё важнее, потому что будущее в их руках. Те, кто слабее тебя, нуждаются в твоей помощи", — напомнил Артур Даниелян.
"Я вот сама такая, что очень люблю вещи с историей. Все время так и тянет украсть какую-нибудь майку или даже плащ у друга (и пусть будет оверсайз). В тяжелые времена лазила по секондах на "Лесной", покупала одежду и себе, и детям, и одевались так стильно, не докопаешься. Я не люблю собирать хлам дома, поэтому охотно отдаю свои вещи друзьям — знакомым или нет.
Есть специальные вещи, которые приносят счастье или путешествия, есть специально развратные, влекущие к приключениям... Каждого нового владельца предупреждаю о "карме" шмотки. Я против бездумного консюмеризма — если у вещей может быть новая жизнь, которая еще и кого-то сделает счастливым — это замечательно. Вещи музыкантов в "Ласка" — очень крутая инициатива. И экологичная, и стильная, и человечная. Пусть те, кому достанутся наши шмотки, будут счастливы и им станет легче", — говорит Ирэна Карпа.
"Ну почему я поддерживаю?) Потому что это благотворительный проект)", — заметил Александр Люлякин.
"Я за добро", — был краток Василий Переверзев (Прозоров).