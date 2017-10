Украшения Джамалы и книги Карпы. Где можно купить вещи украинских и мировых музыкантов

Все полученные средства будут переданы в благотворительный фонд "Таблеточки" и Гостомельский приют для животных.

"Речі музикантів" — инициатива, с помощью которой за несколько лет была собрана коллекция вещей известных музыкантов для помощи нуждающимся. Палочки барабанщика Dead by April и перкуссиониста Ill Nino, медиатор басиста Matisyahu, пластик с барабанов группы "Бумбокс", украшения от Джамалы, книги Ирэны Карпы и т.д. — всего 100 эксклюзивных вещей музыкантов, которые пойдут на продажу. Все полученные средства будут переданы в благотворительный фонд "Таблеточки" и Гостомельский приют для животных.

"Идея помогать, собрав вещи от музыкантов, появилась в 2014-м. Тогда мы начали с "Киев-маркетов". Собрали вещи друзей-музыкантов и продавали, а все средства от реализации шли на помощь опекаемому волонтерами батальону в зоне АТО. В то же лето провели распродажу ради Жени Мантулина — барабанщика известной метал-группы, сломавшего позвоночник. Параллельно наши стенды появлялись на: The New Old барахолках, Кураж базаре и на страницах Liroom. Сейчас мы запускаем акцию в магазине "Ласка", чтобы больше сфокусироваться на помощи детям", — говорит автор идеи "Речі музикантів" Анастасия Волокита.

Почему присоединились к инициативе, рассказали и сами музыканты:

"Помогать другим людям заложено генетически в природе человека разумного. Именно благодаря взаимной поддержке мы построили современную цивилизацию. Помогать детям — ещё важнее, потому что будущее в их руках. Те, кто слабее тебя, нуждаются в твоей помощи", — напомнил Артур Даниелян.

"Я вот сама такая, что очень люблю вещи с историей. Все время так и тянет украсть какую-нибудь майку или даже плащ у друга (и пусть будет оверсайз). В тяжелые времена лазила по секондах на "Лесной", покупала одежду и себе, и детям, и одевались так стильно, не докопаешься. Я не люблю собирать хлам дома, поэтому охотно отдаю свои вещи друзьям — знакомым или нет.

Есть специальные вещи, которые приносят счастье или путешествия, есть специально развратные, влекущие к приключениям... Каждого нового владельца предупреждаю о "карме" шмотки. Я против бездумного консюмеризма — если у вещей может быть новая жизнь, которая еще и кого-то сделает счастливым — это замечательно. Вещи музыкантов в "Ласка" — очень крутая инициатива. И экологичная, и стильная, и человечная. Пусть те, кому достанутся наши шмотки, будут счастливы и им станет легче", — говорит Ирэна Карпа.

"Ну почему я поддерживаю?) Потому что это благотворительный проект)", — заметил Александр Люлякин.

"Я за добро", — был краток Василий Переверзев (Прозоров).

За 4 года существования "Речей музикантів" к ним присоединились такие артисты, как Павел Гудимов, Alloise, Джамала, Александр Муренко, Гапочка, Виктор Придувалов, резидент Будда бар DJ Артем Гафаров, Саша Буль, Антон Прибиткин, предоставивший футболку с автографом The Kooks, группы Matisyahu, Ill Nino, Dead by April, "Бумбокс", Qarpa ("Фактически самі"), "Тартак", С.К.А.Й., Fontaliza, Козак System, "Ролликс", ТНМК, Viviene Mort, Mad Heads, Riffmaster, "Камон", "Вагоновожатые", The BЙО, "Гайдамаки", ТОЛ, Анна, Pins, Skinhate, Latur, Red Rocks, Stoned Jesus, Jinjer, "МегамасС", Point, Fontaliza, Dance party.Dance! Dance !, Septa, Somali Yacht Club, Ebola, Mother Witch & Dead Water Ghosts, Brother of Protest, а также лейбл "Iншамузика", AbуShoMusic, предоставив пластинки Саши Буль, Onuka, Dorn, Brutto, ТНМК, Dead boys girlfriend, "Вагоновожаты" и The Hardkiss, Re.Evolution production, аудиожурнал Stereobaza, Happy Music Group с мерчем тура Limp Bizkit и фестиваль Next Sound.