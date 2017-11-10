Умер известный писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов

Задорнов являлся Членом Союза писателей России.

Михаил Задорнов. Facebook

Летом 2016 года он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни, сообщает РенТВ.

Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга.

Как стало известно в июне, он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных.

Начиная с осени 2016 года, Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии. В октябре 2016-го у Задорнова случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера на сцене ДК "Меридиан", его увезли на скорой прямо с выступления.

Сам Задорнов комментировать свою болезнь отказывался, объясняя нежеланием привлекать излишнее внимание СМИ.

Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.