Умер легенда французского кино Жан Рошфор

Самой известной работой звезды была роль Франсуа Дегре в многосерийном фильме "Анжелика".

Жан Рошфор Reuters

Знаменитый французский актер Жан Рошфор скончался в Париже в возрасте 87 лет.

Об этом сообщило французское издание Le Monde.

По словам дочери Жана Рошфора, Клеманс, он ушел из жизни в одной из парижских больниц в ночь с субботы на воскресенье.

Госпитализирован тяжело больной актер был еще в августе. Причина смерти пока не уточняется.

Reuters

Рошфор начал играть в театре в 1953 году. Сначала он участвовал в постановках произведений английских драматургов. На большом экране он впервые появился в 1956 году, сыграв эпизодическую роль в фильме Жоржа Лампена Встреча в Париже.

Едва ли не самой известной работой звезды была роль Франсуа Дегре в многосерийном фильме "Анжелика". Свою карьеру Жан начал в 1950-х выступлениями в театре, а его кинодебют состоялся в 1958-го.

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Всего за свою карьеру Жан Рошфор сыграл более сотни ролей в кино, театре и на телевидении. Лауреат многочисленных кинематографических премий, он трижды получал главную кинонаграду Франции – премию Сезар.

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