Умер польский писатель и лауреат престижных премий Януш Гловацкий

Причина его смерти пока неизвестна.

Януш Гловацкий januszglowacki.com/

На 78 году жизни скончался писатель польский драматург, лауреат престижных литературных премий, прозаик и сценарист Януш Гловацкий в Америке.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на Gazeta Wyborcza.

Сам писать был родом из Польши, однако в 1981 году он переехал в США.

Януш имел мировой успех и всеобщее признание ценителей прекрасного. Он дебютировал в 1960 году своим рассказом "На пляже", а с 1960 года по 1970 год его главным занятием было написание сценариев.

Также Гловацкий преподавал в американских вузах, писал в New York Times и стал лауреатом престижных литературных премий, таких как American Theatre Critics Association Award, John. S. Guggenheim Award, Hollywood Drama-Logue Critics Award и National Endowment for the Arts.

В 2005 году писатель получил Премию министра культуры Польши в области литературы, а в 2011 году стал лауреатом Литературной премии Варшавы.

