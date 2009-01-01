Умерла единственная дочь Людмилы Гурченко

Женщина немного не дожила до дня рождения матери.

Мария Королева Скриншот видео с youtube.com

В России на 59-м году жизни умерла единственная дочь актрисы и певицы— Мария Королева.

Об этом пишет starhit.ru.

По его данным, женщина не дожила несколько дней до дня рождения своей матери — 12 ноября звезде исполнилось бы 82 года.

"… последние несколько дней Королева чувствовала себя нехорошо и хотела сходить к врачу. Однако у женщины не получилось дойти до поликлиники: ...скончалась в подъезде", — говорится в статье.

Тело умершей обнаружила ее дочь, вызвала скорую помощь, а врачи констатировали смерть. Отцом Королевой был сценарист Борис Андроникашвили,у нее остались дочь Елена, а также внучка Тася.

Напомним, Людмила Гурченко родилась в украинском городе — Харькове — 12 ноября 1935 года, а скончалась 30 марта 2011-го в Москве, народную любимицу похоронили на Новодевичьем кладбище.