В чистилище "Миротворца" попал сын легендарного российского композитора

Автора музыкальных произведений вчера занесли в базу организации.

Максим Дунаевский Скриншот видео с youtube.com

Российский композитор Максим Дунаевский, сын легендарного композитора Исаака Дунаевского, попал в

Автора музыкальных произведений занесли в базу 4 сентября, говорится на сайте активистов.

По их данным, тот сознательно нарушил государственную границу Украины.

"Участие в пропагандистских мероприятиях на территории временно оккупированного Россией Крыма", — такие обвинения выдвинуты Дунаевскому.

Ранее базу "Миротворца" пополнили два солиста российской группы "Дискотека авария" — Анна Хохлова, Алексей Серов, и один из ее основателей — Алексей Рыжов, а также фронтмен музыкального коллектива из РФ "Несчастный случай" Алексей Кортнев.