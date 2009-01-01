В Голливуде экранизируют "Мастера и Маргариту"

Ранее студия Stone Village Pictures собиралась делать версию "Мастера и Маргариты" с Аль Пачино в роли Воланда.

Булгаков, Мастер и Маргарита 1abzac.ru

Российско-американский женский дуэт из Голливуда приобрел у Фонда Михаила Булгакова права на экранизацию романа "Мастер и Маргарита".

Об этом передает The Hollywood Reporter.

Реализовать этот проект готовятся актриса и продюсер Светлана Мигунова-Дали и продюсер из США Грейс Лох. Ранее студия Stone Village Pictures собиралась делать версию "Мастера и Маргариты" с Аль Пачино в роли Воланда и Дэнни де Вито в роли кота Бегемота, а Warner Bros. — версию с Романом Полански в качестве режиссера. Однако финансов на осуществление этих планов не хватило. Актерский состав и режиссер новой картины пока не раскрываются.

Напомним, историю любви Джона Леннона и Йоко Оно экранизируют.