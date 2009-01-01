В Харькове выпал из окна известный украинский поэт

Полежака — автор текстов песен таких исполнителей, как "Kozak System", "Орест Лютий, "Телері", "Бумбокс".

Артем Полежака Facebook.com

В понедельник, 23 окрября, в харьковскую больницу с травмой головы госпитализирован известный украинский поэт

Об этом на его странице в Facebook написал Дмитрий Ежкинкот, пишет kp.ua.

По словам друзей, писатель выпал из окна.

"После в поездки в АТО, а потом к родителям в село, Артем не отдохнул, как следует, — присел перекурить на подоконник и то ли поскользнулся, то ли задремал — выпал из окна. Трезвый. Скорую кто-то вызвал только через несколько часов, когда посветлело, — говорится в сообщении.

По его словам, Полежаке только помазали голову йодом и, не обработав все раны, оставили на целый день. Друзья обнаружили его в больнице вечером. Состояние Артема стабильное, он пришел в сознание. С какого этажа выпал поэт пока неизвестно.

"Все обследования, МРТ только сегодня, потому что без присмотра родных и денег никто палец об палец не ударит", — добавил друг Полежаки.

Артем Полежака родился и вырос в Харькове, был победителем поэтических слэмов в Киеве, ведущим концертов и акций Объединения "Остання барикада", выступал в зоне АТО. Полежака — автор текстов песен таких исполнителей, как "Kozak System", "Орест Лютий, "Телері", "Бумбокс". В 2016 году вышел его первый поэтический сборник "Стіхі о жизні".

Напомним, российский актер выпал из окна пятого этажа.