В Хмельницком отменили спектакль с участием Ольги Сумской из-за русского языка

Многие пользователи Сети поддержали актрису, однако есть комментарии и с критикой.

Ольга Сумская Instagram

Народная артистка Украины Ольга Сумская возмущена ситуацией, которая сложилась вокруг спектакля с ее участием.

Об этом пишут Вести.

Известная украинская актриса Ольга Сумская пожаловалась, что в Хмельницком в театре им. Старицкого запретили спектакль Анна Каренина, в котором она играет главную роль.

Причиной стал русский язык постановки. Свое возмущение артистка выразила на странице в Facebook.

"Смешали грешное с праведным... Хотели сыграть для хмельниччан Анну Каренину. Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем, это произведение входит в школьную программу, как зарубежная литература ... Обидно", — написала Сумская.

Муж Ольги Сумской Виталий Борисюк объяснил эту ситуацию по-своему.

"За отмену спектаклей в Хмельницком отвечает директор театра, которая, нарушив договоренности, отказалась заключать договор аренды под давлением местных активистов. Я крайне негативно отношусь к таким решениям, потому что на законодательном уровне не запрещено показывать русскоязычные постановки, как не прописано и то, что артисты должны говорить только на украинском. И в Хмельницком это уже не первые гастроли с Анной Карениной", — рассказал он Вестям.

Многие пользователи Сети поддержали актрису, однако есть комментарии и с критикой, Сумской даже предложили играть на русском в так называемой ДНР.

Напомним, в Одессе отменили концерт Светланы Лободы.