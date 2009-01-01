В Хмельницком отменили спектакль с участием Ольги Сумской из-за русского языка

Многие пользователи Сети поддержали актрису, однако есть комментарии и с критикой.
Об этом пишут Вести.
Известная украинская актриса Ольга Сумская пожаловалась, что в Хмельницком в театре им. Старицкого запретили спектакль Анна Каренина, в котором она играет главную роль.
Причиной стал русский язык постановки. Свое возмущение артистка выразила на странице в Facebook.
"Смешали грешное с праведным... Хотели сыграть для хмельниччан Анну Каренину. Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем, это произведение входит в школьную программу, как зарубежная литература ... Обидно", — написала Сумская.
Муж Ольги Сумской Виталий Борисюк объяснил эту ситуацию по-своему.
"За отмену спектаклей в Хмельницком отвечает директор театра, которая, нарушив договоренности, отказалась заключать договор аренды под давлением местных активистов. Я крайне негативно отношусь к таким решениям, потому что на законодательном уровне не запрещено показывать русскоязычные постановки, как не прописано и то, что артисты должны говорить только на украинском. И в Хмельницком это уже не первые гастроли с Анной Карениной", — рассказал он Вестям.
Многие пользователи Сети поддержали актрису, однако есть комментарии и с критикой, Сумской даже предложили играть на русском в так называемой ДНР.