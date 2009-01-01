В Каннах показали фильм о войне на Донбассе с Ванессой Паради

В некоторых эпизодах снимались украинские военнослужащие.

Ванесса Паради Скриншот

На 70-м Каннском кинофестивале состоялся премьерный показ литовско-франко-польско-украинского фильма "Иней" (Frost) режиссера Шарунаса Бартаса.

Об этом ообщило издание Тhe Village.

Картина повествует о военных действиях на востоке Украины.

Большая часть фильма снята в Украине, в частности, в Курахово, Марьинке, Красногоровке, Днипре, Киеве. Также, съемки проходили в Польше, Литве и Франции.

В главных ролях — Ванесса Паради, Анджей Хира, Лия Макнавичюте, Мантаc Янчаускас. В некоторых эпизодах снимались украинские военнослужащие. Реальных украинских бойцов в фильме можно заметить на блокпостах, когда они проверяют документы. В "Инее" также снялись журналисты, работающие в зоне АТО: Себастиан Гобер, Девид Cтерн, днепровские журналисты и пресс-секретарь Министерства обороны Вилен Подгорный.

Украинская кинолента в третий раз за всю историю вошла в программу "Двухнедельник режиссеров" Канн.

"Пока все обсуждают нового "Лантимоса" и "Твин Пикс", появившийся в сети еще до каннской премьеры, в программе Двухнедельник режиссеров дали роудмуви "Иней" Шарунаса Бартаса: полный горечи взгляд иностранца на кровоточащую Украину. Впервые с экрана звучит пыльная полевая правда, какую прежде можно было услышать в частных разговорах. Из Вильнюса в дремлющий Киев, спокойный Днепр с философствующей в нем Ванессой Паради, которая больше не верит в любовь, прямиком в зону АТО, выглядящую в кадре территорией Тарковского. Непростое, но по-настоящему патриотическое кино. Гимн Украине!", — написал о показе кинокритик Андрей Алферов.

Фильм о событиях на Донбассе "Иней" (Frost) снимала компания ИнсайтМедиа при поддержке Госкино Украины, Литовского киноцентра, телеканала АРТЕ, Польского киноинститута.

Главные герои "Инея" — молодая пара Рокас и Инга, согласившаяся отвезти микроавтобус с гуманитрной помощью украинской армии из Вильнюса в Киев. Они не очень хорошо себе представляют, что происходят на Украине, Рокас даже уточняет: "Там все война?". По прибытии они обнаруживают, что волонтерский пункт переехал. Они отправляются в сторону Донецка, все больше и больше приближаясь к фронту. По пути им встречают оставшиеся в зоне боевых действий местные жители и солдаты.

Напомним, "Роман" Марии Яремчук и Валерия Харчишина покажут на Каннском кинофестивале.