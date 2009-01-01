В Киеве "Евровидение-2017" будут вести трое мужчин, опубликовано фото

Остапчуку и Скичко доверили вести все шоу песенного кункурса.

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В Киеве песенный конкурсбудут вести трое мужчин — Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

Об этом говорится на 1tv.com.ua.

По словам замглавы Национальной общественной телекомпании Украины Павла Грицака, наша страна станет первой, где ведущими конкурса будут трое ребят.

Также стало известно, что Остапчуку и Скичко доверили вести все шоу "Евровидения-2017": репетиции, полуфиналы и финал.

Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко фото: 1tv.com.ua

Напомним, украинская певица Джамала с песней "1944" победила в "Евровидении-2016", выборов право на проведения конкурса в нашей стране. В 2017-м мероприятие пройдет в столичном Международном выставочном центре, Украину представит рок-группа O.Torvald.

Фото: 1tv.com.ua