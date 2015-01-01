В Киеве на "Евровидении-2017" может выступить певица, похожая на Савченко

Артистка сказала, что готова потратить на подготовку к конкурсу сотни тысяч евро.

Певица Ариса Скриншот видео с youtube.com

В Киеве наСан-Марино может представить итальянская певица Ариса.

Об этом пишет Ukranews, ссылаясь на ее интервью EurofestivalNEWS.

В то же время агентство уточнило, что исполнительница очень похожа на нардепа Надежду Савченко.

"Артистка заявила, что готова потратить на подготовку к конкурсу около 300 тыс. евро, чтобы выступить от небольшой страны", — говорится в статье.

Напомним, украинская певица Джамала с песней "1944" победила в "Евровидении-2016", выборов право на проведения конкурса в нашей стране. Позже стало известно, что в 2017-м мероприятие пройдет в столичном Международном выставочном центре.