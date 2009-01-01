В Киеве откроется выставка Ивана Марчука

Художник создал собственный абстрактный стиль "пльонтализм".

Иван Марчук Пресс-служба

В Центре современного искусства М17 состоится открытие выставки художника Ивана Марчука "Музыка на полотне".

Об этом пишет gordonua, ссылаясь на пресс-службу М17.

Экспозиция "Музыка на холсте" объединит около 70 работ разных творческих периодов мастера. Впервые за долгое время широкому кругу зрителей будет доступна графическая серия "Новые экспрессии", созданная художником в Нью-Йорке, живописный цикл "Взгляд в бесконечность", абстрактные полотна и пейзажи.

Художник создал собственный абстрактный стиль "пльонтализм" (от диалектизма "пльонтати" — плести, заплетать, переплетать). Это техника нанесения краски тонкими цветными линиями, их переплетение под разными углами, благодаря чему достигается эффект объемности и свечения.

Иван Марчук — народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Т.Г. Шевченко, член Золотой гильдии Римской академии современного искусства.

Напомним, работа известного украиснкого художника Ивана Марчука "Лунные цветы" ушла с молотка за 7,5 тысяч долларов.