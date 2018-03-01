В Киеве покажут фильм режиссера, вдохновившего Тарантино на создание "Бесславных ублюдков"

Картину будут демонстрировать под живое музыкальное сопровождение.

Фильмы, снятые Моги в Советском Союзе, считались утраченными bit.ua

На 30 марта в Киеве запланирована репремьера фильма 1928 года "Документы эпохи" опального украинского режиссера Леонида Могилевского, более известный как Леонид Моги.

Моги был одним из ключевых представителей французского авангардного кино 1930-х годов. В частности, Квентин Тарантино признался, что именно фильмы Моги – "Париж ночью" (1943) и "Аравийская операция" (1944) – вдохновили его на создание "Бесславных ублюдков".

В конце 1920-х годов Леонид Моги эмигрировал во Францию, пишет bit.ua. До недавних пор считалось, что фильмы, снятые Моги в Советском Союзе, утрачены. Возвращение же фильма "Документы эпохи" в Украину стало возможным благодаря Национальному центру А. Довженко.

"Документы эпохи" – фильм о Киеве и Одессе начала XX века. В киноленте показана хроника истории нашей страны – от Первой мировой войны до конца 1920-х годов. В основу картины легли государственные и частные архивные материалы, которые режиссер представил в стилистике "монтажа фактов".

Зрители смогут увидеть реальные кадры с гетманом Павлом Скоропадским, Симоном Петлюрой, Владимиром Винниченко, командующим немецких войск Германом фон Эйхорном и солдатами отрядов Михаила Муравьева.

Фильм "Документы эпохи" решили показывать под живое музыкальное сопровождение группы "Сон совы". Мероприятие начнется в 19:00 на 6-м этаже Центра Александра Довженко (ул. Васильковская, 1).

Ранее украинский документальный фильм стал победителем на фестивале в Швеции. Лента рассказывает о мальчике Олеге, который живет рядом с линией фронта.

Также украинская короткометражка получила три награды на фестивале в США. Фильм "5 минут" получил приз Essence Award и две награды от жюри: за Лучшую комедию и Лучшую сцену.