В Киеве умер известный поэт Довгий

Похоронят Алексея Довгого на Байковом кладбище.

Алексей Довгий Facebook.com

7 октября на 89-м году жизни умер известный украинский поэт Алексей Прокофьевич Довгий.

Об этом пишет 112.ua.

Алексей Довгий — известный украинский поэт, автор более 40 поэтических сборников. Среди самых известных — "Земля поет", "Каменная роса", "Власть солнца", "Семья", "Музыка пчелы", "Бокал роз", "Зенит", "Завещание сыну", "Касание молнии", "Зерно с глазами неба" и другие. Книги Алексея Довгого изданы не только в Украине, но и в других странах, в частности, Франции, Грузии, Черногории, Македонии и других. Около 100 его стихотворений положены на музыку известных украинских композиторов.

Прощание с Алексеем Довгим прошло в понедельник, 9 октября, в 11 часов в Союзе писателей Украины (Киев, вул. Банковая, 2). Отпели поэта в 12:30 в Михайловском соборе, в Трапезном храме Иоанна Богослова (вул. Трехсвятительская, 6а).

Согласно распоряжению мэра Киева, похоронят Алексея Довгого на Байковом кладбище (вул. Байкова, 6 — Центральная аллея, сектор 52 (конец аллеи), рядом с могилой его давнего друга и коллеги Бориса Олийныка.

Напомним, известный украинский актер умер прямо на вокзале.