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В Киеве вручили Шевченковскую премию

Сегодня, 11:53

В церемонии вручения премии принял участие Президент Украины Петр Порошенко.

Шевченко Тарас
фото: telegraf.com.ua
Сегодня, 9 марта, в столице прошла ежегодная церемония вручения Национальной премии Тараса Шевченко.

Об этом передает корреспондент УНН.

Шевченковскую премию получили: режиссер Степан Коваль за мультипликационный цикл "Моя страна — Украина", Николай Малышко за скульптуру "Линия", композитор Богдана Фроляк за музыку на произведения Тараса Шевченко и поэт Иван Малкович за книгу стихов "Подорожник с новыми стихами".

В церемонии вручения премии принял участие Президент Украины Петр Порошенко.


Напомним, украинский "Оскар" — "Золота Дзига" раздадут в 14 номинациях.

Теги:  
Киев, Шевченковская премия, Иван Малкович
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