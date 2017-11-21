В Крыму все украинское съежилось и запугано, но есть на каждом шагу — российский поэт

Оккупация сознания не менее страшна, чем аннексия территории, подчеркнул Орлуша.

Людей нормальных и адекватных на полуострове явное меньшинство, утверждает поэт Reuters

В то же время литератор подчеркнул, что ему приходится общаться с крымчанами постоянно.

"Разброс, как вы понимаете, огромный — от "Путин — наше все, спас от кровавых бандеровских фашистов" до людей нормальных и адекватных, которых там явное меньшинство", — заявил литератор.

По его словам, "в Крыму сегодня все украинское притихло, съежилось, запугано и забито". "Но оно есть на каждом шагу. Знаете, как в детстве, на старой парковой скамейке колупнешь новую красную краску, а под ней — яркий предыдущий цвет — желтый, например", — добавил Орлуша.

"Я в последний приезд в магазинах, на рынке, в кафе говорил с людьми только на украинском (как могу), так в ответ видел только улыбки, и отвечали все тоже на украинском, не задумавшись, не стесняясь окружающих. Даже мое "дякую" со смешным для вас московским акцентом вызывало массу позитивной реакции", — отметил поэт.

При этом он считает, что, к сожалению, "даже честный, проведенный по украинским законам и при любых международных наблюдателях референдум дал бы результат в пользу Путина и РФ".

"Нужно признать, что Украина потерпела в мозгах крымчан очень тяжелое поражение, оказавшись не готовой к массированной пропагандистской атаке. Оккупация сознания не менее страшна, чем аннексия территории. Людей реально смогли напугать, и выветрить этот страх будет очень трудно, во многих случаях — невозможно", — утверждает собеседник.

Ранее российский публицист и блогер Владимир Голышев выразил мнение, что у будущего президента РФ, нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева, уже есть дорожная карта по сливу Крыма.