В Локарно на кинофестивале два украинских фильма получили награды

У нас невероятно талантливые режиссеры, актеры, операторы, — говорит меценат Игорь Янковский.

Вице-премьер-министр Павел Розенко, глава Госкино Филипп Ильенко и меценат Игорь Янковский

"Это невероятно насыщенный украинскими премьерами на международных кинофестивалях год. Третий фестиваль подряд включает по две украинские ленты в конкурс — Канны, Карловы Вары и вот теперь Локарно. И это все фестивали группы А — то есть самые престижные, самые переборчивые. Мой фонд последние 5 лет занимается продвижением украинского кино за рубежом, и мне особенно приятно видеть первые результаты этой работы. Я всегда говорю — у нас необычайно талантливый народ. У нас невероятно талантливые режиссеры, актеры, операторы. И призы, которые они получают на мировых кинофестивалях — яркое тому свидетельство", — отметил меценат Игорь Янковский.

Режиссер Андреа Маньяни

Фильм молодого киевского режиссера "Выпуск '97" был представлен в программе "Леопарды будущего" (Pardi di Domani). Для участия в этой секции кинофестиваля отбирают короткометражные ленты начинающих режиссеров, которые еще не создали полнометражных фильмов. История об одиноком телемастере была хорошо встречена зрителями и стала лучшим короткометражным фильмом по версии молодежного жюри, получив Premio Giuria dei Giovani.

Продюсеры Олег Щербина и Юлия Чернявская и меценат Игорь Янковский

Большой интерес публики на кинофестивале в Локарно вызвала украинско-итальянская лента "Изи", в которой сыграл известный украинский актер Остап Ступка. Уже на премьере зрители выстроились в огромную очередь, чтобы попасть в самый большой крытый зал Локарно. В связи с тем, что места на три показа были раскуплены в рекордные сроки, программная дирекция кинофестиваля организовала дополнительный показ этой ленты. И каждая демонстрация картины заканчивалась бурными аплодисментами.

Актеры Остап Ступка и Никола Начелли

Стоит отметить, что исполнитель роли главного героя — Изи — известный итальянский актер Никола Начелли был награжден престижной премией независимых критиков Boccalino d'Oro в категории "Лучший актер".

Всеукраинский благотворительный фонд Игоря Янковского совместно с Общественной организацией "Инициатива во имя будущего" при поддержке Госкино Украины обеспечил возможность режиссерам, актерам и другим членам съёмочных групп фильмов "Выпуск '97" и "Изи" посетить международный кинофестиваль в Локарно и принять участие в его работе.

Создатели фильма «Изи» на сцене

Также, после премьеры фильма, совместно с итальянскими коллегами была организована вечеринка в честь участия Украины на кинофестивале. Гостей украинской вечеринки радостно принял у себя зал Teatro Paravento, который находится в двух шагах от главной сцены кинофестиваля — кинозала под открытым небом на Piazza Grande. Посетившие вечеринку украинские и итальянские кинопродюсеры обсудили дальнейшие планы по созданию совместных фильмов.

Анастасия Бахмутова