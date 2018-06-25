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В Marvel пообещали добавить больше героев нетрадиционной ориентации

Сегодня, 16:20

Это будут как новые персонажи, так и хорошо известные старые.

мстители
Создатели "Мстителей" считают, что в их фильмах мало ЛГБТ-героев Кадр из фильма "Мстители-3: война бесконечности"
Глава Marvel Studios Кевин Файги пообещал больше ЛГБТ-персонажей в киновселенной по комиксам.

Как сообщает Playlist, Фейги намекнул, что это будут как новые персонажи, так и уже известные поклонникам супергеройских лент.

"Есть и те, которых вы видели, и те, которых еще не видели", - заявил он.

Вероятнее всего эта инициатива связана с тем, что недавно активисты GLAAD, борющиеся за права секс-меньшинств, подвергли критике режиссера фильма Тор: Рагнарек Тайку Вайтити из-за того, что из фильма была вырезана сцена с женщиной, выходящей из спальни супергероини Marvel Валькирии.

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Напомним, стартовавший в мае 2018 фильм "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) побил рекорд для фильма-дебютанта: по предварительным данным, в кинотеатрах по всему миру в первый уикенд после премьеры он собрал 630 миллионов долларов.

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Теги:  
Marvel, супергерой, фильмы, ЛГБТ, тренд
ПО МАТЕРИАЛАМ:theplaylist.net
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