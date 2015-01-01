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В Москве экстренно госпитализирован актер Константин Райкин

Сегодня, 21:55

Ранее на гастролях в Тобольске актер повредил ногу. Артисту провели операцию под общим наркозом в местной больнице.

Райкин
uznayvse.ru
В Москве экстренно госпитализировали российского актера, руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина.

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает телеканал "360".

Отмечается, что актера на "скорой" доставили в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского.

Подробности уточняются.

Ранее на гастролях в Тобольске актер повредил ногу. Артисту провели операцию под общим наркозом в местной больнице.

Напомним, Райкин обвинил власти России в попытке вернуть страну в сталинские времена.

фото: uznayvse.ru 

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