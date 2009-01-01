В Николаеве определили лучшие украинские короткометражные фильмы

Николаев на два дня стал столицей украинского короткометражного кино.

Игорь Янковский, Римма Зюбина, Андрей Лохматов, Нариман Алиев

По мнению основателя и организатора кинофестиваля Андрея Лохматова — "фишка" фестиваля в том, что лучший украинский короткий метр определяют не традиционно в столице, а на юге Украины.

"Мы добились того, что киевляне едут к нам, а не мы к ним. У нас пять членов жюри в этом году из Киева, настоящие профессионалы своего дела. К нам едут актеры и режиссеры из других городов, чтобы представить свое кино, а потому мы без преувеличений можем заявлять, что Николаев на два дня стал столицей украинского короткометражного кино", — сказал он.

Организаторы и участники кинофестиваля в Николаеве

Честь объявить имена победителей фестиваля выпала главному партнеру и другу фестиваля, основателю благотворительного фонда "Инициатива во имя будущего" Игорю Янковскому, который отметил, что и в дальнейшем будет поддерживать "Гражданский проектор", ведь фестиваль ежегодно становится все более масштабным культурным событием Украины.

Кинофестиваль «Гражданский проектор» проходил в Драматическом театре

"Я очень рад, что с первого дня основания и вот уже четыре года мы поддерживаем этот кинофестиваль. Приятно видеть, как он растет. Изменилось все — теперь мы проводим его в здании театра, есть настоящая красная дорожка, полные залы. А главное — значительно улучшилось качество фильмов, которые направляются на конкурс. Надеюсь, в следующем году, кроме моего Фонда, кинофестиваль поддержат и другие спонсоры, и меценаты", — заявил Игорь Янковский.

Игорь Янковский вручает дипломы победителям

Номинант Берлинского кинофестиваля Нариман Алиев подчеркнул, что этот проект на годы может стать визитной карточкой Николаева, и даст движение культурному процессу по всей Украине.

А обладательница премии "Золота Дзига" Римма Зюбина считает, что сегодня в Украине документальное кино мощнее и сильнее, чем художественное.

Мэр Николаева Александр Сенкевич и актриса Римма Зюбина с участниками фестиваля

Номинация "Документальное кино":

3 место — фильм "Выходной", режиссер Жанна Максименко-Довгич, Киев;

2 место — фильм "Домой", режиссер Дмитрий Коновалов, Харьков;

1 место — фильм "Ленинопад", режиссер Светлана Шимко, Черкассы.

Номинация "Игровое кино":

3 место — фильм "Electroman", режиссер Никита Скоморохов, Киев;

2 место — фильм "Граница Веры", режиссер Оксана Войтенко, Киев;

1 место — фильм "Однажды в Одессе", режиссер Владек Занковский, Одесса.

Номинация "Зрительские симпатии":

Победитель — фильм "Домой", режиссер Дмитрий Коновалов, Харьков.

Премия Николаевского городского головы:

Фильм "Фрегат Святой Николай", режиссер Евгений Уманов, Николаев.

Специальная номинация "Региональное кино":

Фильм "Дума о сыне", режиссер Вячеслав Бигун, Тячев Закарпатской области.

Анастасия Бахмутова