В Николаеве определили лучшие украинские короткометражные фильмы

Николаев на два дня стал столицей украинского короткометражного кино.
Кинофестиваль "Гражданский проектор", который вот уже четвертый год подряд проходит при поддержке благотворительного фонда Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" снова состоялся в Николаеве. По результатам фестиваля, награды победителей, поехали в три разных города Украины — Черкассы, Одессу и Харьков
Игорь Янковский, Римма Зюбина, Андрей Лохматов, Нариман Алиев
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По мнению основателя и организатора кинофестиваля Андрея Лохматова — "фишка" фестиваля в том, что лучший украинский короткий метр определяют не традиционно в столице, а на юге Украины.
"Мы добились того, что киевляне едут к нам, а не мы к ним. У нас пять членов жюри в этом году из Киева, настоящие профессионалы своего дела. К нам едут актеры и режиссеры из других городов, чтобы представить свое кино, а потому мы без преувеличений можем заявлять, что Николаев на два дня стал столицей украинского короткометражного кино", — сказал он.
Организаторы и участники кинофестиваля в Николаеве
Честь объявить имена победителей фестиваля выпала главному партнеру и другу фестиваля, основателю благотворительного фонда "Инициатива во имя будущего" Игорю Янковскому, который отметил, что и в дальнейшем будет поддерживать "Гражданский проектор", ведь фестиваль ежегодно становится все более масштабным культурным событием Украины.
Кинофестиваль «Гражданский проектор» проходил в Драматическом театре
"Я очень рад, что с первого дня основания и вот уже четыре года мы поддерживаем этот кинофестиваль. Приятно видеть, как он растет. Изменилось все — теперь мы проводим его в здании театра, есть настоящая красная дорожка, полные залы. А главное — значительно улучшилось качество фильмов, которые направляются на конкурс. Надеюсь, в следующем году, кроме моего Фонда, кинофестиваль поддержат и другие спонсоры, и меценаты", — заявил Игорь Янковский.
Игорь Янковский вручает дипломы победителям
Номинант Берлинского кинофестиваля Нариман Алиев подчеркнул, что этот проект на годы может стать визитной карточкой Николаева, и даст движение культурному процессу по всей Украине.
А обладательница премии "Золота Дзига" Римма Зюбина считает, что сегодня в Украине документальное кино мощнее и сильнее, чем художественное.
Список победителей фестиваля:
Мэр Николаева Александр Сенкевич и актриса Римма Зюбина с участниками фестиваля
Номинация "Документальное кино":
3 место — фильм "Выходной", режиссер Жанна Максименко-Довгич, Киев;
2 место — фильм "Домой", режиссер Дмитрий Коновалов, Харьков;
1 место — фильм "Ленинопад", режиссер Светлана Шимко, Черкассы.
Номинация "Игровое кино":
3 место — фильм "Electroman", режиссер Никита Скоморохов, Киев;
2 место — фильм "Граница Веры", режиссер Оксана Войтенко, Киев;
1 место — фильм "Однажды в Одессе", режиссер Владек Занковский, Одесса.
Номинация "Зрительские симпатии":
Победитель — фильм "Домой", режиссер Дмитрий Коновалов, Харьков.
Премия Николаевского городского головы:
Фильм "Фрегат Святой Николай", режиссер Евгений Уманов, Николаев.
Специальная номинация "Региональное кино":
Фильм "Дума о сыне", режиссер Вячеслав Бигун, Тячев Закарпатской области.
Анастасия Бахмутова