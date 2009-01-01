В США скончался известный украинский диссидент и меценат Осип Зинкевич

Последние годы литературовед жил в США и работал в химической лаборатории университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

Осип Зинкевич Facebook.com

В городе Балтимор (штат Мэриленд) в ночь на 20 сентября на 93 году жизни скончался известный украинский эмигрант, литературовед, издатель и меценат

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Вахтанг Кипиани.

"Не хватит слов, чтобы оценить его вклад в сохранение и публикацию наследия диссидентов и шестидесятников, создание издательства "Смолоскип" им. Василия Симоненко, напечатаны сотни книг",— отметил он заслуги Зинкевича.

О смерти литературоведа также сообщил политолог Виталий Кулик.

""Молодое вино", "Молодая нация" —сборники, которые помнят все художники и политологи 90-х. Пройти мимо, и не отметиться в Ирпене в мае было просто невозможно. Свои первые исторические научные работы мы опубликовали именно в "Смолоскипе"", — рассказал он.

Осип Зинкевич родился в Ивано-Франковской области, его отец был воином Сечевых Стрельцов, после Второй мировой семья эмигрировала, рассказывал издатель сайту umoloda.kiev.ua. Зинкевич мечтал уехать во Францию, так как учил французский в школе и поступил там в университет на химика.

В парижской газете "Украинское слово" он вместе с другими студентами основал страницу "Смолоскип" ("Факел"), позже она превратилась в самостоятельный журнал, а потом и в издательство. Вернулся в Киев Зинкевич только в 90-х, и перенес издательство в Украину.

Последние годы литературовед жил в США и работал в химической лаборатории университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

Зинкевич был членом Национального союза писателей Украины (1994). В 2010 году Виктор Ющенко наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Напомним, в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни умер известный российский писатель.