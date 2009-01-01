В США снимут предысторию сериала "Игры престолов"

Съемки заключительных серий проекта начнутся в сентябре 2017 года.
Об этом пишут Комментарии.
Блойс отметил, что в новом проекте будет рассказана предыстория оригинального сюжета.
Однако он отметил, что телеканал НВО до сих пор не определился с продолжительностью финального — восьмого — сезона "Игры престолов".
Съемки заключительных серий проекта начнутся в сентябре 2017 года и выйдут на экраны в 2018 году. В рамках восьмого сезона предполагается снять шесть серий. Летом этого года зрители увидят седьмой сезон из семи серий.
Напомним, Эмилия Кларк из "Игры престолов" признана самой сексуальной женщиной.