В США снимут предысторию сериала "Игры престолов"

Съемки заключительных серий проекта начнутся в сентябре 2017 года.

Персонажи "Игры престолов" перекочуют в приквел этого сериала, сообщил программный директор американского телеканал НВО Кейси Блойс.

Об этом пишут Комментарии.

Блойс отметил, что в новом проекте будет рассказана предыстория оригинального сюжета.

Однако он отметил, что телеканал НВО до сих пор не определился с продолжительностью финального — восьмого — сезона "Игры престолов".

Съемки заключительных серий проекта начнутся в сентябре 2017 года и выйдут на экраны в 2018 году. В рамках восьмого сезона предполагается снять шесть серий. Летом этого года зрители увидят седьмой сезон из семи серий.

Напомним, Эмилия Кларк из "Игры престолов" признана самой сексуальной женщиной.