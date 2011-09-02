В США сняли сериал, сюжетом которого могут управлять зрители

Таким образом, сериал можно будет пересматривать множество раз и он не будет повторяться.

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В Сети появился трейлер уникального сериала "Мозаика" канала HBO, разветвленный сюжет которого позволяет зрителю самому контролировать происходящее на экране.

Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на Сollider.

Режиссером стал Стивен Содерберг. В киноленте снимаются Шерон Стоун, Гаррет Хедлунд и другие.

"Это пример разветвленного повествования. Они существовали всегда, но теперь новые технологии позволяют сделать эту форму изложения куда утонченнее. Мы потратили много времени, чтобы дать зрителю возможность по-настоящему коснуться сюжета", — рассказал Содерберг.

Стоит отметить, что сериал будет устроен так, что на ключевых этапах развития сюжета зрителю будет предложено выбрать один из нескольких вариантов поступков героя. От их решения будет зависеть дальнейший поворот сюжетной линии. Таким образом, сериал можно будет пересматривать множество раз и он не будет повторяться.

Напомним, американский телеканал HBO снимет сериал о Чернобыльской аварии.