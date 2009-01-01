В свой юбилей Нина Матвиенко получила именную звезду

"Виновница торжества" на публике предстала в изысканном образе и с букетом цветов.

В день юбилея певицы Нины Матвиенко в столице на "Площади Звезд" открыли ее именную звезду.

Об этом сообщает ТСН.

Нину Митрофановну пришли поздравить дочь Тоня Матвиенко, зять Арсен Мирзоян, муж Петр Гончар и певицы Мария Бурмака и Катя Чили.

"Виновница торжества" на публике предстала в изысканном образе и с букетом цветов.

Во время церемонии ведущий спросил у певицы о ее мечте. Народная артистка Украины подчеркнула: мечтает дожить до 140 лет.

Также Нина Митрофановна рассказала о планах на празднование дня рождения. 13-го октября у звезды концерт в Киеве под названием "Вінок мого життя", а 14-го певица отпразднует юбилей в семейном кругу.

Напомним, своя "Площадь звезд" в Киеве появилась в 2015 году. Среди первых заложенных звезд оказались певица Оксана Билозир, группа Nikita, актеры Ада Роговцева и Владимир Горянский, группы ТНМК и С.К.А.Й, чемпион мира по боксу по версии WBC Виктор Постол.

Особое место на площади выдающихся украинцев выделили покойному Богдану Ступке, звезду которого "зажег" его внук Дмитрий.