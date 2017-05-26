В Украине могут заблокировать еще 20 сепаратистских Интернет-ресурсов

Была создана рабочая группа для мониторинга и анализа контента сайтов.

Reuters

В рамках политики блокирования антиукраинских сайтов Министерство информационной политики Украины подало на рассмотрение СБУ список из двадцати Интернет-ресурсов.

Об этом сообщил в комментарии "Апострофу" член экспертного совета при Мининформполитики, глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

"Из известных мне сайтов там только один - "2000". Все остальные сайты я в упор не знаю, например, "Ополченец"… Ну, то есть, совсем конченые: маленькие, ужасные, выглядят плохо и странно. Выбирали, конечно, не наугад, а пользовались базами данных, в том числе и сайта "Миротворец", — рассказал Аласания.

По словам замминистра информационной политики Дмитрия Золотухина, методика вычисления сепаратистских ресурсов уже разработана. Была создана рабочая группа для мониторинга и анализа контента, определены нормы украинского законодательства, которые содержат запреты на распространение определенной информации, например, призывы к разжиганию межнациональной розни.

"Затем были проанализированы ресурсы, которые поддерживаются российской стороной и субъектами, связанными с террористическими организациями на оккупированных территориях. Те ресурсы, которые содержали признаки призывов, описанных в законодательстве (в частности, в Уголовном кодексе), были направлены в СБУ для правовой оценки и реагирования", — отметил Золотухин.

Напомним, пропагандистские СМИ, враждебные Интернет-ресурсы и фсбшные социальные сети в Украине подлежат блокированию и работать не будут.