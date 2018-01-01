В Украине увидели свет комиксы о "Киборгах"

Комиксы созданы в рамках проекта Всеукраинской общественной организации "Верные традициям".

В Украине вышла в свет серия комиксов, посвященная обороне Донецкого аэропорта от российско-террористических захватчиков.

Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр в социальной сети Facebook.

Комиксы созданы в рамках проекта Всеукраинской общественной организации "Верные традициям". Автор иллюстраций - львовский художник Левко Квит.

"Готовя "Киборги. Штурм", авторы опросили 48 непосредственных участников событий, некоторые из них и сегодня защищают Украину на Донбассе в составе 93-й бригады "Холодный Яр", - говорится в сообщении.

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Отметим, 7 декабря фильм "Киборги" появился на экранах кинотеатров. Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года. Кассовые сборы фильма составили более 20 миллионов гривен.

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