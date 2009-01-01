Вакарчук удивил поклонников исполнив в Одессе песню на русском языке, опубликовано видео

Вместе с Вакарчуком пела вся Одесса.

Святослав Вакарчук. Скриншот

2 сентября 2017 года в Одессе на День Города солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук исполнил песню Леонида Утесова "У черного моря", чем привел в восторг зрителей, собравшихся на Потемкинской лестнице.

Сам Вакарчук, после исполнения песни, признался, что Одесса довела его до "мурашек", а зрители говорили, что вместе с ним пел весь город.

После концерта артисты поблагодарили одесситов за прекрасный вечер.

Стоит отметить, что песня "У Черного моря" была написана для Леонида Утесова у 1951 году и стала визитной карточкой Одессы.

Как известно, ранее Вакарчук заявил о том, что коллектив уходит со сцены в творческий отпуск на целый год и не будут выступать ни в Украине, ни за границей.

Напомним, российский "Первый канал" приписал "Океану Ельзи" 35 концертов на территории РФ за последние годы.

Видео: Думская Нет