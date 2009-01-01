Весело о серьезном. Vagabond Specter представили новый клип и рассказали о фальшивых ценностях

Песня "Running" входит в дебютный альбом группы.

Vagabond Specter

История инди-рок группыначалась в 2015 году. Дебютный видеоклип музыкантов на композицию "Half a Billion Miles" набрал более 200 000 просмотров на YouTube. Осенью 2016 года Vagabond Specter отъездили всеукраинский тур на разогреве у Pianoбой, а в ноябре того же года разогревали киевский концерт Garbage в клубе Stereoplaza. В начале 2017 года группа представила свою первую пластинку "Mirrors", куда вошло 11 англоязычных треков. Летом 2017 года Vagabond Specter были замечены на сценах главных украинских фестивалей, среди которых:, Hedonism Festival, Файне Місто, Импульс Фест, RespublicaFEST и другие. Второе видео на композицию "She's a Bird" всего за два с половиной месяца побило показатели дебютного "Half a Billion Miles", набрав на сегодняшний день около 230 000 просмотров.

Песня "Running" входит в дебютный альбом группы. Клип на неё стал третьим официальным видео коллектива.

"Трек "Running" — о ценностях, которые кажутся важными, но могут оказаться фальшивыми при близком рассмотрении. Жажда "счастья" в виде денежного успеха или карьерного роста, ради которых люди влезают долги или совершают сделки с совестью, порой превращают их в заложников системы и мешают радоваться простым вещам в этой жизни.

Нам понравилась идея формата, в котором слова являются полноценным героями клипа наравне со всеми этими милыми чертиками. Крутая графическая стилистика — детище ребят из киевской студии Skilz, и она очень хорошо легла на нашу музыку. Получилось сказать весело о серьезном", — комментируют участники коллектива Пабло Спектер и Юрий Смалиус.

Анастасия Волокита