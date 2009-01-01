Врачи о смерти Задорнова: Это просто судьба

У писателя не было шансов на выздоровление.

Задорнов умер на 70 году жизни УНН

Народный артист СССР Иосиф Кобзон подтвердил информацию о кончине писателя-сатирика Михаила Задорнова, пишет Лента.

Кобзон раскрыл подробности недуга умершего артиста, подчеркнув, что у него не было шансов на спасение. "Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", — отметил он.

Юморист Владимир Винокур, комментируя новость о смерти своего коллеги телеканалу "Звезда", заявил, что "не хочет в это верить".

Также о болезни сатирика рассказал сопредседатель Союза пациентов России врач-невролог Ян Власов.

"Опухоль мозга — это фатальная опухоль. Шансов на полное выздоровление у пациента фактически нет. Мы знаем, что певица Жанна Фриске долго лечилась самыми современными лекарствами у лучших специалистов Европы и Америки. Увы, её жизнь спасти не удалось. Даже операция часто не даёт никакой гарантии — опухоль может вырасти снова. Профилактики этой болезни, к сожалению, не существует. Если мы хотя бы можем предположить, что вызывает рак лёгких (чаще всего — курение), то в случае с онкологией мозга - это просто судьба, — отметил он.

Ранее в пятницу стало известно, что Задорнов скончался в возрасте 69 лет. Сатирик перед смертью проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. В июне Задорнов рассказал о решении отказаться от процедур, которые называл бесполезными, ради того, чтобы побыть с близкими. Незадолго до кончины он принял православие.