Всемирно известный певец выступит с украинскими оперными дивами

Бочелли гастролирует с 1995 года и является самым продаваемым оперным певцом в мире.

Андреа Бочелли Instagram

Этой осенью легендарный певецдаст концерт в Киеве, в ходе которого споет с двумя украинскими оперными дивами.

Об этом пишет zn.ua.

С известным певцом споют Людмила Монстырская и Виктория Лукьянец.

Бочелли гастролирует с 1995 года и является самым продаваемым оперным певцом в мире.

Его альбом Sacred Arias внесен в Книгу рекордов Гиннеса как единственный диск, удерживавший одновременно три первых строчки в национальном хит-параде США. Песня The Prayer, записанная в дуэте с Селин Дион к мультфильму "В поисках Камелота", удостоилась премии "Золотой глобус", а запись Time To Say Goodbye с Сарой Брайтман разошлась во всем мире тиражом свыше 12 миллионов копий, что делает ее одной из самых успешных песен всех времен и народов.

Записи певца проданы общим тиражом более 80 миллионов дисков. Бочелли является обладателем звезды на Аллее славы Голливуда и несколько раз номинировался на "Грэмми". Кроме того, среди наград исполнителя престижные премии Echo Award, World Music Awards, Golden Globe.

Напомним, украинская оперная певица в десятке самых красивых в мире.