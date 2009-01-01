Вышел первый тизер фильма "Киборги"

В основу фильма лег сценарий драматурга Натальи Ворожбит, который она написала, опираясь на воспоминаниях реальных людей.

УНИАН

Об этом пишет kp.ua.

В основу фильма лег сценарий драматурга Натальи Ворожбит, который она написала, опираясь на воспоминаниях реальных людей, принимавших участие в АТО.

История, показанная в фильме, разворачивается на протяжении двухнедельного дежурства в аэропорту одного батальона в сентябре 2014-го года. Добровольцы приезжают в зону боевых действий, где впервые сталкиваются лицом к лицу со смертью. Вместе с профессиональными военными они защищают аэропорт.

"Художественный фильм "Киборги" - история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину. Несмотря на разницу в происхождении и возрасте, их объединила одна цель - защитить родную землю от агрессора. Ради общей победы они готовы стоять до конца! Поскольку за их спинами матери, женщины, дети и вся Украина", — гласит описание фильма.

Съемки фильма проходили в селе Крюковщина, под Киевом, в самом Киеве и в Чернигове. Премьера ленты запланирована на 6 декабря 2017 года.

Напомним, в Украине снимут фильм о жизни Симона Петлюры.