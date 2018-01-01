Вышел трейлер фильма "Небоскреб" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном (видео)

Главный герой фильма - бывший агент ФБР, эксперт по безопасности Уилл Форд.
Ролик был опубликован на YouTube-канале студии.
Главный герой фильма - бывший агент ФБР, эксперт по безопасности Уилл Форд. Он попал в непростую ситуацию - ему нужно спасти гигантский небоскреб. И все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд...
Другие роли в фильме исполняют Нив Кэмпбелл, Ноа Тейлер и Роланд Мюллер. Режиссером картины выступил Роусон Маршалл Тербер.
Выпустить кинофильм в прокат на широкий экран обещают 12 июля 2018 года.
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Тем временем украинские кинематографисты снимают боевик "Больше всего" режиссера Сергея Шляхтюка. Главные роли в ленте исполнили актеры Роман Станкевич и Алексей Нечай-Кучинский.
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