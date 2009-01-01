Яценюк и жена Авакова стали совладельцами телеканала "Espreso.TV" — СМИ

Арсений Петрович внес 42,6 тысячи грн в уставной фонд компании.

Арсений Яценюк Народный фронт

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк стал совладеем телеканала "Espreso.TV".

Об этом сказано в Госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, пишет kp.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Яценюк значится в составе учредителей-конечных бенефициаров компании "Астра Финанс", которая является владельцем ООО "Голдбери". Последняя, в свою очередь, владеет телеканалом "Espreso.TV".

Арсений Яценюк внес 42,6 тысячи грн в уставной фонд компании. Его доля составляет 40 процентов. Другими совладельцами являются супруга главы МВД Арсениа Авакова Инна Авакова (30 процентов) и учредитель "Espreso.TV", супруга народного депутата Николая Княжицкого Лариса Княжицкая (30 процентов).

Телеканал "Espreso.TV" создали в ноябре 2017 года. Он вел прямые трансляции с Евромайдана и изначально работал без лицензии. Согласно информации, указанной на сайте "Espreso.TV", учредителями телеканала являются Лариса Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.

Напомним, один украинских телеканалов прекратил вещание.