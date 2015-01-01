Яценюк: прах Александра Олеся необходимо вернуть в Украину

Государство должно проявить уважение к себе и нашему национальному присутствию в мире, говорит политик.

Арсений Яценюк Народный фронт

То, что произошло с прахом Александра Олеся и его супруги в Праге, — шокирующая новость для всего нашего народа. Речь не о локальной или частной драме. Речь о наших национальных святынях", — написал Арсений Яценюк.

Прах Александра Олеся, убежден лидер "Народного фронта", необходимо вернуть в Украину: "Похоронить Поэта и его супругу нужно в Киеве. Ему нужно отдать высшие государственные почести".

"Эти похороны должны стать манифестом нашего национального достоинства. Уверен, что в таком мероприятии должно принять участие все руководство государства, народные депутаты, выдающиеся украинские деятели культуры, дипломатический корпус", — написал он.

Могила Александра Олеся ZN.UA

После этого, подчеркнул лидер "Народного фронта", необходимо вернуться к теме защиты наших святынь за рубежом.

"Государство должно проявить уважение к себе и нашему национальному присутствию в мире", — написал Арсений Яценюк.