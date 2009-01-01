Якубович и участники группы "Дискотека авария" пополнили чистилище "Миротворца"

Телеведущий сегодня попал в базу организации.

Леонид Якубович sarreg.ru

Российский телеведущий, актер, сценарист, писатель, продюсер, а также два солиста группы из РФ— Анна Хохлова, Алексей Серов — и один из ее основателей — Алексей Рыжов — попали в

Ведущего занесли в базу сегодня — 11 августа, а остальных — 10 числа, говорится на сайте активистов.

По их данным, артисты сознательно нарушили государственную границу Украины при въезде на территорию оккупированного РФ Крыма. Кроме того, участников группы обвинили в отрицание российской агрессии в отношении нашей страны.

Ранее сообщалось, что базу "Миротворца" пополнила российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк, бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, а теперь депутат Госдумы — россиянин Николай Валуев и дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета.