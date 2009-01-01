Юрий Горбунов рассказал о своем новом фильме, о диете, об отцовстве и мечтах

Ведущий рассказал, что самое большое достижение в жизни для него — это сын Иван.

Юрий Горбунов nv.ua

Молодой папа Юра Горбунов в перерыве между насыщенными съемками, прямыми эфирами "Танців з зірками", продюсерской работой и насыщенными семейными заботами, нашел время для общения с журналистами.

Так, в свежем интервью для журнала "Новое время" Юра рассказал про свой новый фильм, над которым уже активно работает.

Он продюсирует романтическую комедию "Скажене весілля", в которой одну из главных ролей сыграет знаменитый комик Омар Си, французский актер и обладатель престижной премии Сезар.

Также Горбунов поделился, что больше не ест красное мясо и ограничивает себя в сладком, как и его жена Катерина Осадчая. Он ведет здоровый образ жизни и занимается йогой.

Кроме того, актер и ведущий рассказал, что самое большое достижение в жизни для него — это сын Иван. А самый большой провал, что сын появился так поздно.

"Я хочу еще дочку, — мечтательно говорит телеведущий. — Много интересных проектов, в том числе развивать свою продюсерскую деятельность. Планов много. Но вы знаете, чем меньше делишься личными планами, тем больше шансов их реализовать".

С Катей Осадчей фото: hochu.ua

"А есть роль, о которой вы мечтаете?" — спросил у Юры журналист. "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и плох тот актер, который не мечтает сыграть Гамлета", — многозначительно отвечает Горбунов, который окончил Киевский театральный институт с красным дипломом.

Напомним, Юрий Горбунов засветил обручальное кольцо.