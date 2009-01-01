Жадан получил престижную премию имени Василия Стуса

Премию писателю вручили на Международном фестивале "Книжный арсенал".

Украинский писатель Сергей Жадан стал лауреатом премии Василия Стуса 2017 года.

Об этом сообщается на странице Киево-Могилянской бизнес школы в Facebook.

"Лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции стал Сергей Жадан, украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, в прошлом году лауреатом премии стала основательница львовского Форума издателей Александра Коваль. Также среди лауреатов предыдущих лет рокер и общественный деятель Святослав Вакарчук.

Напомним, государство даст деньги на съемки фильма по роману Жадана.