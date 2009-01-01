Звезда фильма "Хоббит" станет членом жюри на Одесском кинофестивале

С 2014 года Эйдан Тернер является постоянным гостем кинофестиваля.

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Ирландский актер Эйдан Тернер, который сыграл одну из главных ролей в трилогии "Хоббит" , будет членом жюри Национальной конкурсной программы VIII Одесского международного кинофестиваля.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского международного кинофестиваля, пишет mignews.

Стоит отметить, что Тернер начал свою карьеру в Ирландском национальном театре Abbey в 2004 году. Позже в 2008 году актер сыграл главную роль в фильме "Тревога". Также ирландец снимался в сериалах: "Отчаянные романтики", "Тюдоры", "И никого не стало", "Полдарк", "Быть человеком".

При этом всемирную славу актер получил благодаря роли гнома Кили в трилогии режиссера Питера Джексона "Хоббит".

С 2014 года Эйдан Тернер является постоянным гостем Одесского международного кинофестиваля, а в 2017 году он также стал лицом промо-ролика фестиваля.

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Добавим, что также членами жюри на кинофестивале, который пройдет с 14 по 22 июля, станут Римма Зюбина, Кристиан Петцольд, Сибель Кекилли, Наталья Ворожбит и Роман Бондарчук.

Напомним, названы победители Каннского кинофестиваля.