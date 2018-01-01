12 россиян, обвиненные Мюллером во вмешательстве в выборы, не имеют к ним отношения - Трамп

Трамп в очередной раз подчеркнул, что его предыборная кампания была чистой и победу он одержал честно.

Трамп перестал верить в вмешательство России в выборы (фото Reuters)

Двенадцать офицеров российского ГРУ, которых люди специального прокурора Мюллера 13 июля официально обвинили в причастности к вмешательству в выборы в США, вообще не имеют никакого отношения к американский избирательным процессам, заявил на итоговой пресс-конференции по переговорам в Хельсинки 16 июля президент США Дональд Трамп.

"Все эти 12 (россиян - ред.) не имеют никакого отношения к выборам", - заявил Трамп в ответ на вопросы журналистов, обсуждали ли вопрос экстрадиции этих людей два президента.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что во время выборов ни о каком сговоре с Россией и речи не шло.

"Я не знал президента (Путина - ред.), и мне не с кем было заключать сговор", отметил Трамп.

Также он заверил, что "его предвыборная кампания была чистой".

"Мы просто выиграли эту гонку", - констатировал президент США.

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Подробнее о ходе и результатах первых полноформатных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина читайте в теме "Главреда" "Встреча Трампа и Путина в Хельсинки: что известно, о чем договорились".

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