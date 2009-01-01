19-летнего актера из "Дюнкерка" и его бабушку подозревают в убийстве

В Великобритании молодого актера и его бабушку подозревают в серьезном преступлениии

В Великобритании полиция задержала актера Нейтана Элси и его бабушку Розмари Динч, подозревая их в убийстве пропавшей 19-летней Гайи Поуп.

Такое сообщение опубликовало британское издание Daily Mail.

По данным полиции, Поуп пропала 7 ноября. В тот день ее зафиксировали камеры наружного наблюдения на одной из улиц города Суонедж, графство Дорсет. Девушка быстро бежала по направлению к своему дому.

Также достоверно известно, что 71-летняя Динч была последней, кто видел Поуп живой. Пропавшая гостила у женщины и ее 19-летнего внука Элси, который проживает неподалеку.

Правоохранители на данный момент занимаются поисками Поуп. Всего за несколько дней до исчезновения она опубликовала пост, в котором выражала явное беспокойство за собственную безопасность.

Элси, который известен по одной из второстепенных ролей в фильме "Дюнкерк" (режиссер Кристофер Нолан) остается под стражей, а его бабушка была отпущена под залог.