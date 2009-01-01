44% россиян поддерживают смертную казнь

В России смертная казнь законодательно не отменена.

В России смертную казнь поддерживают 44% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", пишет РБК.

При этом 41% респондентов выступает против. Так, треть опрошенных считает, что следует восстановить смертную казнь в прежнем виде, как в начале 90-х. При этом 12% респондентов высказались за расширение применения высшей меры наказания. Вместе с тем доля сторонников продления моратория на смертную казнь выросла за последние 15 лет в два раза — до 25%, а за полную отмену смертной казни выступают 16% россиян.

Стоит отметить, что в России смертная казнь законодательно не отменена. С момента вступления РФ в Совет Европы в 1996 году действует мораторий на применение этой меры наказания. В январе глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников предложил убрать из Уголовного кодекса упоминание о смертной казни, "поскольку ее все равно уже нет".

Напомним, террористы ДНР ввели смертную казнь.