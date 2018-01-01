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47% поляков считают польско-украинские отношения плохими из-за Украины – опрос

Сегодня, 00:27

64% респондентов верят в историческое примирение между странами.

Украина-Польша
Поляки обвиняют во многом Украину, но верят в историческое примирение УНИАН
Согласно данным опроса, проведенного в Польше Центром исследования общественного мнения CBOS, 47% поляков считают украинско-польские отношения плохими, возлагая ответственность на Украину.

Как сообщает Gazeta Prawna, 7% опрошенных поляков считают, что за ухудшение отношений несет ответственность именно польская сторона.

Отмечается, что 81% поляков знают по крайней мере базовые вещи о польско-украинском конфликте на Волыни в 1943 году.

37% респондентов наслышаны о тех событиях. 65% из них считают, что жертвами преступлений были лишь люди польской национальности, а еще 7% – назвали жертвами и поляков, и украинцев. Лишь 1% называли пострадавшими украинцев.

Несмотря на это, около 64% поляков верят в историческое примирение между польским и украинским народами.

Напомним, направлением развития страны удовлетворены немногим более 10 процентов украинцев. К таким выводам по результатам социсследования пришел Киевский международный институт социологии.

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Теги:  
Польша, Украина, соцопрос
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