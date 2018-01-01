"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию

Новые санкции уже прозвали "адскими".

Санкции США спровоцируют падение рубля. town.org.ua

Американские сенаторы внесли на рассмотрение конгресса проект ужесточения антироссийских санкций, в том числе из-за агрессии против Украины. Новые санкции уже прозвали "адскими"

"Самыми болезненными для российской экономики могут стать запреты на все транзакции, связанные с суверенным долгом России, инвестиции в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала", – отмечает Telegram-канал "Подводная лодка".

Также предлагается сформировать центр по борьбе с гибридными угрозами, исходящими от РФ, и создать специальный фонд по противодействию влиянию России.

"Из всего перечня предлагаемых антироссийских мер одна будет иметь прямое влияние на курс российского рубля. Как говорят нам финансовые аналитики, введение санкций в отношение российского госдолга приведет к падению курса рубля по меньшей мере на 15% к концу года, то есть примерно до 73 руб./$", – уточнил Telegram-канал.

Отметим, что по состоянию на 3 августа курс доллара к российскому рублю составляет порядка 63,43 руб./$.

В свою очередь известный российский журналист Владимир Соловьев у себя в Twitter заявил, что Америка будет "душить" Россию экономически, в связи с чем последней стоит думать не об ответе на санкции.

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"А вот это уже совсем серьезно. Понятно, что санкции будут только нарастать", – написал он о новых санкциях.

Ранее сообщалось о том, что в Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против России.

Недавно спикер американской Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что США готовы рассмотреть новые санкции против России.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.

Кроме того, в США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

Как известно, глава комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Эд Ройс обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести санкции против РФ из-за дела об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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