"А глаза добрые-добрые". В Турции Эрдоган пообещал 6-летней девочке-кадету торжественные похороны

Инцидент произошел во время съезда правящей в Турции "Партии справедливости и развития".

Реджеп Эрдоган Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , обращаясь к шестилетней воспитаннице кадетского училища, пообещал ей почетные похороны в случае гибели в бою.

Происшествие произошло во время съезда правящей "Партии справедливости и развития" в городе Кахраманмараш, сообщает "ТСН".

Во время своего выступления, Эрдоган заметил в толпе плачущую девочку в военной форме и пригласил ее на сцену.

"Посмотрите, кто здесь! Девочка, что ты здесь делаешь? У нас тут бордовые береты, но бордовые береты никогда не плачут", - сказал Эрдоган.

Однако даже после "отеческих" президентских поцелуев в щечки шестилетняя Амине Тирас не успокоилась. Тогда Эрдоган пообещал девочке "торжественные похороны, если она погибнет за Турцию".

Напомним, ранее президент Турции предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины.