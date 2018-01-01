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"А ведь следующая будет только в 2030 году". Соцсети взорвались шутками и фотожабами после инаугурации Путина

Сегодня, 14:00
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Государственную церемонию россияне встретили анекдотами и мемами.

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. 

Пользователи соцсетей активно рисуют фотожабы, в которых делают акцент на недавнем разгоне мирных митингов в России, несменяемости власти и странных гостях вроде Стивена Сигала, байкера Хирурга и репера Тимати.

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Фотогалерея Инаугурация Владимира Путина-2018

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Напомним, в понедельник, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента РФ. Он официально стал главой государства еще на шесть лет/

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Теги:  
Россия, соцсети, Инаугурация Путина-2018, Владимир Путин, инаугурация, инаугурация Владимира Путина, Россия, инаугурация Путина, инаугурация Путина-2018
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